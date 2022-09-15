Российский тяжелый «Сириус» получит ракеты и бомбы

Российский перспективный тяжелый ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат «Сириус» получит ракеты и бомбы. Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

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«Новые разведывательно-ударные беспилотники "Сириус" смогут нести полезную нагрузку в виде управляемых и неуправляемых бомб и ракет, а также оптико-электронную систему», — сообщил собеседник.

По его словам, испытания «Сириуса», включающие отработку его взаимодействия с пилотируемой авиацией и наземными комплексами, уже проходили.

В августе генеральный директор группы «Кронштадт» Олег Шилов пообещал, что «Сириус» совершит первый полет в текущем году.