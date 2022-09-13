Оценена способность ракет США пробить ядерный зонтик России

Межконтинентальным баллистическим ракетам Minuteman III и Trident II, созданным во времена «холодной войны» и до сих пор стоящим на вооружении Армии США, «будет все труднее преодолевать оборону будущего противника» — прежде всего, России и Китая. Такой прогноз дал обозреватель The National Interest Крис Осборн. Соединенные Штаты планируют заменить эти вооружения на перспективные ракеты Sentinel, но есть нюанс – они еще не созданы. «Газета.Ru» рассказывает о современном ядерном потенциале США, его перспективах и возможных угрозах для России.

Фото: U.S. Air Force Photo U.S. Air Force Photo

На днях ВВС США заявили о запуске в рамках испытаний 7 сентября невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, оснащенной тремя испытательными головными частями.

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Испытательные пуски МБР Minuteman III показывают, что США продолжают полагаться на это оружие, базовая версия которого была создана еще во времена «холодной войны».

Однако, как указывает обозреватель The National Interest Крис Осборн, опираясь на новое исследование корпорации RAND, несмотря на многочисленные модернизации, «Minuteman III не может эффективно противостоять новым технологиям противоракетной обороны, разрабатываемым великими державами».

«Высокопоставленные военные чиновники ясно дали понять, что всесторонняя перестройка американской системы МБР необходима для улучшения наведения ракет на цель, нивелирования модернизации системы ПРО противником, а также для защиты от кибератак», — говорится в докладе RAND.

Почему сейчас?

«Публикация в NI об ослаблении ядерного потенциала США и невозможности в перспективе пробить «ядерный зонтик» России носит двоякий характер, — рассказал «Газете.Ru» политолог и военный обозреватель Александр Зимовский. — В самом Пентагоне особых тревог по этому поводу не испытывают и регулярно, может, и не так часто, проводят пуски как Minuteman III, так и Trident II. Более того, продолжают их модернизацию и совершенствование.

Другое дело, что эти МБР уже морально устарели, и это, образно говоря, уже старый конь, который борозды не испортит, но и новую не вспашет».

О том, что Соединенным Штатам необходимы новые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), говорят не впервые. Такие заявления звучали из уст экс-президента США Дональда Трампа (когда он говорил о «супер-бомбе»), а также в докладах Пентагона о необходимости перевооружения в ядерной сфере.

В настоящий момент у России на вооружении, согласно данным МИД РФ, 517 единиц развернутых МБР, баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков. На этих носителях имеется 1456 боезарядов. В распоряжении России — 767 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, установок БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

У США 651 ракета, что больше, чем у России, однако американские силы уступают по количеству боезарядов – официально из 1357. А вот пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков больше – их 800.

Такой расклад сил выглядит как некий паритет. Однако у России заметно выше доля современных и более эффективных МБР.

«МБР подводного базирования Trident II, считающаяся гордостью США, заметно уступает российскому стратегическому комплексу «Сармат», у которого 50 тыс. килотонн, что в пять раз превышает мощность американской ракеты. Minuteman III с его 475 килотоннами не может тягаться с китайской «Дунфен-31», обладающей мощностью в 9 тыс. килотонн», — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Вместе с тем, продолжил собеседник «Газеты.Ru», все эти сравнения относительны, а «американские ракеты все еще обладают неплохими скоростными характеристиками и поражающей мощью».

«Количество тоже имеет значение. По данным Госдепа, у США находится на вооружении 2 854 единицы стратегических наступательных вооружений, это примерно на сотню больше, чем у России, и с этим нужно считаться», — подчеркнул Шурыгин.

Будет ли защита?

Другой вопрос ставится, когда речь заходит о системах противоракетной обороны, которые обеспечивают безопасность той или иной страны при ядерном нападении и способны сбить неприятельские ракеты еще на дальних подступах. Российская многоэшелонированная система ПРО и ПВО способна перехватить имеющиеся у США межконтинентальные баллистические ракеты — именно поэтому американцы пытаются произвести нечто подобное российским «Сармату» и «Ярсу».

Одна из таких разработок — будущая МБР LGM-35A Sentinel, известная как GBSD (Ground based strategic deterrent — «Наземное стратегическое сдерживание»). Однако ее поступление на вооружение ожидается не ранее 2029 года.

Sentinel должна заменить устаревающие Minuteman III в период с 2029 по 2075 год. Субподрядчиками этого проекта являются компании Lockheed Martin, General Dynamics и ряд других, которые потеснили Boeing. При сумме контракта в $13,3 млрд лишь на разработку LGM-35 конкуренция за право его получения была очень высокой.

А вот продвижение этого проекта оказалось не очень успешным. Задействованная для демонстрации суборбитального спускаемого аппарата для будущей МБР Sentinel ракета Minotaur II, стартовав 7 июля 2022 года с военно-космической базы Вандерберг в Калифорнии, взорвалась на 11-й секунде полета.

Среди критиков программы GBSD оказались экс-министр обороны США Уильям Перри, ряд американских ученых, среди которых физик Дэвид Райт. Их доводы — новые ракеты будут не только дорогостоящими, но и опасными, увеличивающими риск всеобщей ядерной войны.

Нынешняя уязвимость МБР, в частности Minuteman III, привела к тому, что ВВС США вынуждены держать их в постоянной боевой готовности, что может спровоцировать глобальный мировой конфликт. Новые ракеты такую вероятность могут увеличить многократно, считают противники проекта Sentinel.