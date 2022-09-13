Убийца итальянского журналиста Роккелли замечен в рядах ВСУ

Украинец Виталий Маркив, осужденный итальянский судом на 24 года тюрьмы за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, вновь находится в рядах украинской нацгвардии. Об этом сообщает итальянское агентство АНСА, которое отмечает, что Маркив публикует в соцсетях фотографии, подтверждающие его участие в боевых действиях.

Фото: Официальный сайт президента Украины Официальный сайт президента Украины

Маркив обвинялся в убийстве журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова под Славянском в 2014 года. Находясь на горе Карачун, он передал подразделениям ВСУ информацию об обнаруженных им в ходе наблюдения журналистах, после чего по ним был нанесен артиллерийский удар.

В июле 2019 года, суд итальянского города Павии признал его виновным и приговорил к 24 годам тюремного заключения. Однако, приговор вызвал шквал критики со стороны украинских властей, а президент Зеленский потребовал "сделать все, чтобы вернуть Маркива на Украину".