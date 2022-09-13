Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в Донбассе

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Николаевка Вторая у трассы Бахмут — Дзержинск в Донбассе. О продвижении в Донбассе сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

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Военкор также рассказал, что в данный момент развивается наступление на поселок Зайцево.

Ранее также стало известно, что российские союзные силы подошли к пригороду Артемовска (переименован в Бахмут) в Донецкой области и заняли промзону города. В операции участвуют бойцы «Вагнера».