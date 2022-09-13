FT: США обсуждают передачу Киеву ПВО и истребителей

США и их союзники обсуждают возможность передачи Киеву средств ПВО и истребителей в средней и долгосрочной перспективе. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно газете Financial Times от одного из американских военных высокого ранга.

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Сейчас Вашингтон и другие страны Запада обсуждают приемлемость такой помощи. Ранее государства отказывались предоставлять Киеву подобные вооружения.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что одна из целей — защита населения Донбасса от действий киевского режима.