FT: США обсуждают передачу Киеву ПВО и истребителей

США и их союзники обсуждают возможность передачи Киеву средств ПВО и истребителей в средней и долгосрочной перспективе. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно газете Financial Times от одного из американских военных высокого ранга.
Сейчас Вашингтон и другие страны Запада обсуждают приемлемость такой помощи. Ранее государства отказывались предоставлять Киеву подобные вооружения.
Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что одна из целей — защита населения Донбасса от действий киевского режима.
В ответ на это страны Запада начали активнее накачивать Украину оружием. США, Великобритания, Германия и другие страны передают Киеву легкое и тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня.