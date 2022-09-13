В ОП заявили, что в Изюме хотят устроить провокацию, как в Буче

Проукраинские паблики в социальных сетях начали публиковать ложные сообщения о том, что в Изюме якобы были убиты тысячи людей, но провокация, аналогичная той, что произошла в Буче, обречена на провал. Об этом в понедельник ТАСС заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, координатор запорожского медиахолдинга "Замедиа" Александр Малькевич.

Фото: ТАСС ТАСС

"На наших глазах раскручивается Буча 2.0. В проукраинских пабликах начали появляться сообщения о том, что якобы в Изюме убиты тысячи людей. Пока это единичные сообщения со ссылкой на некого "советника" Максима Стрельникова, но поверьте мне, скоро таких постов будет все больше", - сказал он, заметив, что такие сообщения быстро попадут к западным СМИ.

Малькевич напомнил, что аналогичные технологии применялись в марте этого года, когда украинские СМИ и интернет-ресурсы распространили кадры, на которых на улицах Бучи лежат тела людей, якобы убитых российскими военными. Эти обвинения были опровергнуты Минобороны РФ, там указали, что ВС РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины.

"Я со всей уверенностью могу утверждать, что новому мировому скандалу не состояться. Из Изюма в Россию шел большой поток беженцев. Люди спасались от нацистов и бежали к нам в страну. Могу сказать за каждого из них - все подтвердят, что никаких расстрелов в Изюме не было", - подчеркнул Малькевич.

Член ОП также сообщил, что каналом "За ТВ" будет подготовлен сюжет с конкретными показаниями со стороны беженцев и фактами.