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20 минут назад

В США испугались российского гиперзвукового оружия

Газета.Ruиещё 9

Программа создания гиперзвуковых ракет в России пугает Вашингтон, сообщает Le Monde.

В США испугались российского гиперзвукового оружия
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России

Как заявил глава Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард, Москва в этом плане хорошо сработала, и ее планы «пугают».

Отмечается, что эти ракеты не поддаются перехвату из-за скорости, превышающей 6 тыс. километров в час и полета на малых высотах, пишет НСН.

Также издание указало на отставание США в развитии арктического ледокольного флота. Если Москва имеет 55 ледоколов, пять из которых атомные, то у американской береговой охраны два таких судна, у ВМС нет ни одного.

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