В специальной военной операции стали использовать танки Т-62

Проектировать Т-62 начали в конце 1950-х. И первоначально его планировалось вооружить 100-мм нарезной пушкой Д-54. Но на Западе к тому времени появились танки, лобовую броню которых снаряд, выпущенный из нарезной пушки даже калибра 100-мм, не пробивал. И Карцев принял поистине революционное решение. Он предложил срезать нарезку ствола в общем-то неплохой пушки, сделав ее гладкоствольной с калибром 115-мм. И это дало фантастический результат. Если у нарезной пушки скорость классического бронебойного снаряда была около 1000 м/с, то у гладкоствольной скорость подкалиберного снаряда превысила 1600 м/с. Дистанцию в один километр он пролетал мгновенно, пробивая броню всех лучших на то время танков в мире. Удивительно, но баллистика гладкоствольной пушки оказалась даже лучше, чем нарезной, хотя такого как бы быть не может в принципе. Тем не менее опытные наводчики попадали неуправляемыми снарядами из Т-62 в реальную цель размером метр на метр на дальности в четыре километра.