В специальной военной операции стали использовать танки Т-62

В военной спецоперации стали использовать танки Т-62. И это оправданно. Эти машины, поступившие на вооружение еще Советской армии шестьдесят лет назад, сохранили свое могущество.
Создавался танк в КБ "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле под руководством Леонида Николаевича Карцева. Ему удалось наиболее оптимальным образом реализовать симбиоз эффективной поражающей мощи с максимально возможной на то время защитой экипажа.
Проектировать Т-62 начали в конце 1950-х. И первоначально его планировалось вооружить 100-мм нарезной пушкой Д-54. Но на Западе к тому времени появились танки, лобовую броню которых снаряд, выпущенный из нарезной пушки даже калибра 100-мм, не пробивал. И Карцев принял поистине революционное решение. Он предложил срезать нарезку ствола в общем-то неплохой пушки, сделав ее гладкоствольной с калибром 115-мм. И это дало фантастический результат. Если у нарезной пушки скорость классического бронебойного снаряда была около 1000 м/с, то у гладкоствольной скорость подкалиберного снаряда превысила 1600 м/с. Дистанцию в один километр он пролетал мгновенно, пробивая броню всех лучших на то время танков в мире. Удивительно, но баллистика гладкоствольной пушки оказалась даже лучше, чем нарезной, хотя такого как бы быть не может в принципе. Тем не менее опытные наводчики попадали неуправляемыми снарядами из Т-62 в реальную цель размером метр на метр на дальности в четыре километра.
На Т-62 впервые в мире была установлена гладкоствольная пушка. Называлась она У-5ТС "Молот". Сейчас все основные танки мира имеют только гладкоствольные орудия.
Впервые на отечественных танковых пушках был установлен эжектор - устройство, способствующее удалению пороховых газов из канала ствола. И впервые был применен автоматический выброс отстрелянных гильз из башни через специальный лючок. Все это значительно уменьшило загазованность боевого отделения при интенсивной стрельбе.
Т-62 оказался очень мощной и одновременно очень простой в управлении и обслуживании машиной. Поэтому-то в строю танк остается по сей день. Т-62 неоднократно модернизировался, он получал усиленное бронирование, оснащался системами динамической защиты. Серийно выпускался с 1962 по 1973 годы. Сообщалось, что всего в СССР было произведено около 20 000 таких машин различных модификаций.