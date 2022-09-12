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1 час назад

Пушилин заявил об определенных военных успехах на некоторых направлениях

ТАСС

Союзные силы добились определенных успехов на некоторых участках, в частности в районе Красного Лимана, на угледарском и других направлениях. Об этом в воскресенье сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин заявил об определенных военных успехах на некоторых направлениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По Красному Лиману - удалось как минимум остановить противника, а дальше будем смотреть, есть определенные успехи у наших ребят", - говорится в видеообращении Пушилина, размещенном в воскресенье в его Telegram-канале.

"Что касается угледарского направления, наши ребята продолжают идти вперед, не так быстро, как хотелось бы, но [тоже] есть определенные успехи", - отметил глава ДНР. Кроме того, по его словам, противник пытался перебросить дополнительную технику в Красноармейск, но ему "эту ситуацию подпортили".

"В окраины Артемовска уже вгрызлись, думаю, ситуация будет развиваться по нашему сценарию, ребята там молодцы, союзные силы работают", - подчеркнул Пушилин, добавив, что в районе Песок "тоже достаточно все уверенно" и что "по-другому быть не может".

Армия,Денис Пушилин,
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