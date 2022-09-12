Пушилин заявил об определенных военных успехах на некоторых направлениях

Союзные силы добились определенных успехов на некоторых участках, в частности в районе Красного Лимана, на угледарском и других направлениях. Об этом в воскресенье сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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"По Красному Лиману - удалось как минимум остановить противника, а дальше будем смотреть, есть определенные успехи у наших ребят", - говорится в видеообращении Пушилина, размещенном в воскресенье в его Telegram-канале.

"Что касается угледарского направления, наши ребята продолжают идти вперед, не так быстро, как хотелось бы, но [тоже] есть определенные успехи", - отметил глава ДНР. Кроме того, по его словам, противник пытался перебросить дополнительную технику в Красноармейск, но ему "эту ситуацию подпортили".