Бывший офицер разведки США заявил о причастности НАТО к конфликту на Украине

«Нынешнее украинское контрнаступление следует рассматривать не как продолжение битвы второй фазы, а скорее как начало новой третьей фазы, которая является не украинско-российским конфликтом, а конфликтом между НАТО и Россией», — отметил Скотт Риттер-младший в интервью PressTV.