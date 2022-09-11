В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
52 минуты назад

Бывший офицер разведки США: конфликт на Украине развязало НАТО

Ura.Ru

Конфликт на Украине был организован и осуществлен Североатлантическим Альянсом. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Уильям Скотт Риттер-младший.

Бывший офицер разведки США заявил о причастности НАТО к конфликту на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Бывший морской пехотинец США заявил, что конфликт был организован и осуществлен НАТО», — сообщает PressTV.

«Нынешнее украинское контрнаступление следует рассматривать не как продолжение битвы второй фазы, а скорее как начало новой третьей фазы, которая является не украинско-российским конфликтом, а конфликтом между НАТО и Россией», — отметил Скотт Риттер-младший в интервью PressTV.

Бывший офицер также добавил, что в третьей фазе конфликта Россия «сталкивается с вооруженными силами в стиле НАТО.

«Эти вооруженные силы материально-технически поддерживаются НАТО, обучаются в НАТО, снабжаются разведывательными данными НАТО и работают в гармонии с военными планировщиками НАТО», — сообщил офицер разведки в отставке.

Президент России Владимир Путин объявил о начале российской спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями спецоперации президент назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту территорий и населения Донбасса.

Армия,Уильям Скотт,Владимир Путин,НАТО,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители