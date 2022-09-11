Появилась информация о готовящемся ударе ВСУ на Донецком направлении

8 сентября стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея , Изюм и Купянск . ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС России под Харьковом. По его словам, переброшенные резервы замедлили, но не остановили врага. Военкор подчеркнул, что противник на купянском направлении вышел к Оскольскому водохранилищу и начал активные действия в районе Лимана. Позже стало известно, что российские подразделения покинули Изюм и Купянск. Минобороны России заявило о решении перегруппировать войска в районах Изюма и Балаклеи.