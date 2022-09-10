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1 час назад

Российские военные сравнили огнеметные системы «Солнцепек» со снайперской винтовкой

Газета.Ru

Российские военные из изюмско-балаклейской группировки войск использовали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и сравнили их действие со снайперской винтовкой. Об этом рассказал командир батальона Павел в видео, распространенном Министерством обороны РФ.

Военные РФ сравнили огнеметные системы «Солнцепек» со снайперской винтовкой
Фото: 

По его словам, «Солнцепек» является очень грозным оружием, которое «выжигает все, что можно». Как указал военнослужащий, площадь поражения при применении ТОС-1А — до трех футбольных полей.

«Каждая ракета попадает именно по тем координатам, которые выдает вышестоящий штаб. От данной машины очень тяжело скрыться, уйти от нее. То есть мы стреляем, и используем машину, как снайперскую винтовку: «один выстрел — одна цель». Мы отправляем одну-две ракеты или пакет, и перемещаемся на другую позицию, на запасную, и также продолжаем работать», — рассказал Павел.

В Минобороны России уточнили, что экипажи войск РХБ защиты выжигали бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) термобарическими реактивными снарядами. В военном ведомстве также отметили, что «Солнцепек» отлично себя зарекомендовал в ходе проведения спецоперации.

Ранее американский военный портал 19FortyFive писал, что данная боевая машина является самым мощным из неядерных видов оружия России, от последствий разрыва его боеприпасов не спасут никакие укрепления.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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