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1 час назад

Военкор Евгений Поддубный сообщил о "тяжелейшей обстановке" для ВС России под Харьковом

Газета.Ru

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что обстановка для Вооруженных сил (ВС) России в боях под Харьковом является «тяжелейшей». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Военкор заявил о «тяжелейшей обстановке» для ВС России под Харьковом
Фото: Пресс-служба Минобороны РФПресс-служба Минобороны РФ

По его словам, переброшенные резервы замедлили, но не остановили врага. Поддубный отмечает, что «в западной части Купянска подразделения противника, в восточную часть города формирования режима не смогли зайти». По данным военкора, мосты повреждены, из-за чего тяжелая техника по ним не может проходить.

«Купянск не просто город, еще и крупная узловая железнодорожная станция, промышленная часть населенного пункта находится в восточной части. Она естественно лучше подходит для ведения активной обороны», — указал он.

Корреспондент подчеркнул, что украинские военные на купянском направлении вышли к Оскольскому водохранилищу. Поддубный также описал обстановку на изюмском направлении.

«Противник ожидаемо начал активные действия в районе Красного Лимана, тем самым киевский режим давит на нашу группировку в Изюме угрозой окружения. Война — это не только победы. Это всегда победы, через поражения. И нам нужно стать лучше и сильнее. А ближайшие дни будут тяжелыми. И это нас должно сплотить, а не наоборот», — заключил он.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о целях украинских военных под Харьковом. По его словам, Киев намерен показать Западу красивую картинку, подняв флаг над Харьковом.

Армия,Виталий Ганчев,Евгений Поддубный,Верховный суд,
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