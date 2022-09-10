Военкор заявил о «тяжелейшей обстановке» для ВС России под Харьковом

«Противник ожидаемо начал активные действия в районе Красного Лимана, тем самым киевский режим давит на нашу группировку в Изюме угрозой окружения. Война — это не только победы. Это всегда победы, через поражения. И нам нужно стать лучше и сильнее. А ближайшие дни будут тяжелыми. И это нас должно сплотить, а не наоборот», — заключил он.