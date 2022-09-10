Военкор заявил о «тяжелейшей обстановке» для ВС России под Харьковом

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что обстановка для Вооруженных сил (ВС) России в боях под Харьковом является «тяжелейшей». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По его словам, переброшенные резервы замедлили, но не остановили врага. Поддубный отмечает, что «в западной части Купянска подразделения противника, в восточную часть города формирования режима не смогли зайти». По данным военкора, мосты повреждены, из-за чего тяжелая техника по ним не может проходить.
«Купянск не просто город, еще и крупная узловая железнодорожная станция, промышленная часть населенного пункта находится в восточной части. Она естественно лучше подходит для ведения активной обороны», — указал он.
Корреспондент подчеркнул, что украинские военные на купянском направлении вышли к Оскольскому водохранилищу. Поддубный также описал обстановку на изюмском направлении.
«Противник ожидаемо начал активные действия в районе Красного Лимана, тем самым киевский режим давит на нашу группировку в Изюме угрозой окружения. Война — это не только победы. Это всегда победы, через поражения. И нам нужно стать лучше и сильнее. А ближайшие дни будут тяжелыми. И это нас должно сплотить, а не наоборот», — заключил он.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о целях украинских военных под Харьковом. По его словам, Киев намерен показать Западу красивую картинку, подняв флаг над Харьковом.