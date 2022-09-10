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31 минуту назад

Российские подразделения покинули Изюм

Lenta.ru

Российским подразделениям в ходе специальной военной операции пришлось покинуть Изюм. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

Российские подразделения покинули Изюм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным военкора, российские войска отходят за реку Оскол. Информацию об отступлении подтвердил в Telegram первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов. Изюм находится неподалеку от административной границы ДНР.

«Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно это плохо. Конечно, это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. Дело не в договорняках и не в предательстве. Просто, воюем, как умеем. На всех уровнях. Где-то лучше, где-то хуже», — написал Безсонов.

Ранее военкор Александр Коц сообщил об отходе российских войск из Купянска после наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Отошедшие подразделения сейчас занимают оборону по восточному берегу реки Оскол.

«Да, приходится констатировать, что противника сдержать под Купянском не удалось», — написал Коц.

8 сентября стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.

Армия,Юрий Котенок,Даниил Безсонов,Александр Коц,
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