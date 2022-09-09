Названы возможные условия применения российского ядерного оружия

Военный эксперт и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал возможные условия для применения ядерного оружия Россией. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«До применения ядерного оружия может дойти только в случае полноценного вступления НАТО в войну с Россией на Украине», – заявил эксперт. Он также отметил, что сейчас в конфликте на Украине находятся военные из Польши, которые принимают участие в боевых действиях, но присутствуют там «под видом ЧВК и добровольцев».
По словам Юрия Кнутова, раньше поставки оружия на Украину со стороны США сопровождались предупреждениями о том, что Белый дом не хочет эскалации конфликта с Россией и выступает за подписание мирного договора. Но сейчас, как заявляет эксперт, американская сторона говорит, что «Россию надо растоптать, задавить, чем быстрее, тем лучше».
Ранее по поводу применения ядерного оружия высказался замглавы российского МИД Сергей Рябков. По его словам, российская сторона готова к применению ядерного оружия, если возникнет угроза существования страны.