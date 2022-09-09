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5 часов назад

Названы возможные условия применения российского ядерного оружия

Елена Прошина

Военный эксперт и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал возможные условия для применения ядерного оружия Россией. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Названы возможные условия применения российского ядерного оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«До применения ядерного оружия может дойти только в случае полноценного вступления НАТО в войну с Россией на Украине», – заявил эксперт. Он также отметил, что сейчас в конфликте на Украине находятся военные из Польши, которые принимают участие в боевых действиях, но присутствуют там «под видом ЧВК и добровольцев».

По словам Юрия Кнутова, раньше поставки оружия на Украину со стороны США сопровождались предупреждениями о том, что Белый дом не хочет эскалации конфликта с Россией и выступает за подписание мирного договора. Но сейчас, как заявляет эксперт, американская сторона говорит, что «Россию надо растоптать, задавить, чем быстрее, тем лучше».

Столтенберг заявил о сигнале для России

Ранее по поводу применения ядерного оружия высказался замглавы российского МИД Сергей Рябков. По его словам, российская сторона готова к применению ядерного оружия, если возникнет угроза существования страны.

Армия,Юрий Кнутов,Сергей Рябков,МИД России,НАТО,
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