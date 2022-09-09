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22 минуты назад

ВКС уничтожили высокопоставленных террористов в Сирии

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

В Идлибе ВКС России уничтожили главаря террористической группировки «Катиба Таухид», а также более 20 высокопоставленных членов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (обе организации запрещены в России), сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

ВКС уничтожили высокопоставленных террористов в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил Егоров, в результате удара по лагерю боевиков 8 сентября ликвидирован Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной «Абу Салох») – лидер незаконного вооруженного формирования «Катиба Таухид Валь-Джихад». Мухтаров причастен к таркатам против «правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры Сирии», передает РИА «Новости».

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Кроме того, «уничтожены более 20 высокопоставленных членов террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), отвечающих за боевую и диверсионную подготовку боевиков, организацию финансовой и административной деятельности группировки», сообщил Егоров. Он также рассказал, что боевики этой организации за сутки совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

В субботу в результате ракетного удара боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в провинции Идлиб погибли трое сирийских военнослужащих.

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