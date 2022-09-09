ВКС уничтожили высокопоставленных террористов в Сирии

В Идлибе ВКС России уничтожили главаря террористической группировки «Катиба Таухид», а также более 20 высокопоставленных членов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (обе организации запрещены в России), сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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Как сообщил Егоров, в результате удара по лагерю боевиков 8 сентября ликвидирован Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной «Абу Салох») – лидер незаконного вооруженного формирования «Катиба Таухид Валь-Джихад». Мухтаров причастен к таркатам против «правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры Сирии», передает РИА «Новости».

Кроме того, «уничтожены более 20 высокопоставленных членов террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), отвечающих за боевую и диверсионную подготовку боевиков, организацию финансовой и административной деятельности группировки», сообщил Егоров. Он также рассказал, что боевики этой организации за сутки совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.