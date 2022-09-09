Российское военное ведомство опубликовало сегодня видео переброски российских войск на харьковское направление. Об этом сообщает РИА Новости.
На кадрах, приведенных изданием, видно передвижение военных колонн, включающих грузовики, буксируемые гаубицы и тяжелую технику.
Также Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 в ходе проведения специальной военной операции.
«Экипажи вертолетов армейской авиации продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержке подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте», - подчеркнули в ведомстве.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал сегодня своему коллеге в министерстве обороны вопросы о ходе специальной военной операции России на Украине и заявлениях о «контрнаступлении» украинских войск.
Официальный представитель Кремля также не стал отвечать на вопрос, обеспокоены ли власти России ситуацией на фронте, отмечает РИА Новости.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». 8 сентября в российском военном ведомстве сообщили, что украинская армия за последние сутки потеряла 190 солдат на Николаево-Криворожском направлении.