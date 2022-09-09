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2 часа назад

Минобороны: Россия перебросила силы на харьковское направление

Алиса Селезнёва

Российское военное ведомство опубликовало сегодня видео переброски российских войск на харьковское направление. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах, приведенных изданием, видно передвижение военных колонн, включающих грузовики, буксируемые гаубицы и тяжелую технику.

В Харьковскую область вошли резервы вооруженных сил РФ

Также Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 в ходе проведения специальной военной операции.

«Экипажи вертолетов армейской авиации продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержке подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте», - подчеркнули в ведомстве.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал сегодня своему коллеге в министерстве обороны вопросы о ходе специальной военной операции России на Украине и заявлениях о «контрнаступлении» украинских войск.

Официальный представитель Кремля также не стал отвечать на вопрос, обеспокоены ли власти России ситуацией на фронте, отмечает РИА Новости.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». 8 сентября в российском военном ведомстве сообщили, что украинская армия за последние сутки потеряла 190 солдат на Николаево-Криворожском направлении.

Армия,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,
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