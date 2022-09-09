Российское военное ведомство опубликовало сегодня видео переброски российских войск на харьковское направление. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах, приведенных изданием, видно передвижение военных колонн, включающих грузовики, буксируемые гаубицы и тяжелую технику.

Также Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 в ходе проведения специальной военной операции.

«Экипажи вертолетов армейской авиации продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержке подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте», - подчеркнули в ведомстве.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал сегодня своему коллеге в министерстве обороны вопросы о ходе специальной военной операции России на Украине и заявлениях о «контрнаступлении» украинских войск.

Официальный представитель Кремля также не стал отвечать на вопрос, обеспокоены ли власти России ситуацией на фронте, отмечает РИА Новости.