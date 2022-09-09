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39 минут назад

Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Военный корабль Румынии в Черном море подорвался на дрейфующей мине при попытке ее обезвредить, жертв и пострадавших нет, сообщает Reuters со ссылкой на румынское министерство обороны.

Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащих на корабле вне опасности, плавучесть судна не пострадала, на борту нет серьезных повреждений», – говорится в сообщении румынского военного ведомства, передает Reuters.

В минобороны Румынии также сообщили, что корабль был предупрежден о дрейфующей мине примерно в 25 милях к северо-востоку от порта Констанца. Однако из-за сильных волн и ветра команда не смогла обезвредить ее, и она взорвалась.

Украина заминировала единственный выход из херсонского порта в Черное море

Ранее водолазы румынских ВМС уничтожили морскую мину, которая приблизилась к населенному пункту Эфорие.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что установленные украинскими войсками мины дрейфуют в Черном море, создавая угрозу для судоходства и портовой инфраструктуры причерноморских стран.

Армия,В мире,Сергей Лавров,
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