Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море

Военный корабль Румынии в Черном море подорвался на дрейфующей мине при попытке ее обезвредить, жертв и пострадавших нет, сообщает Reuters со ссылкой на румынское министерство обороны.

«Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащих на корабле вне опасности, плавучесть судна не пострадала, на борту нет серьезных повреждений», – говорится в сообщении румынского военного ведомства, передает Reuters .

В минобороны Румынии также сообщили, что корабль был предупрежден о дрейфующей мине примерно в 25 милях к северо-востоку от порта Констанца. Однако из-за сильных волн и ветра команда не смогла обезвредить ее, и она взорвалась.