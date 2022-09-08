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1 час назад

Греция предупредила о возможной войне с Турцией

Елена Прошина

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил об угрозе крупного конфликта с Турцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Греция предупредила о возможной войне с Турцией
Фото: ReutersReuters

В письмах, которые были адресованы главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, Никос Дендиас указывает на «последнюю серию подстрекательских заявлений» со стороны президента Турции Тайипа Эрдогана. Дендиас цитирует слова Эрдогана о том, что Греция оккупировала острова в Эгейском море, за что «должна заплатить высокую цену».

«Эти публичные заявления президента Турции говорят сами за себя; они не спровоцированы, неприемлемы и оскорбляют Грецию и греческий народ. Их откровенно угрожающий характер и тон более чем очевидны, что развеивает любые сомнения в их цели, а также любые утверждения о том, что они предназначены исключительно для внутренних целей в связи с предстоящими выборами в стране», – заявил Министр иностранных дел Греции.

Он также добавил, что к «крайне агрессивной риторике» Эрдогана присоединились другие высокопоставленные официальные лица Турции.

«Эта риторика сочетается с резким ростом случаев нарушения суверенитета моей страны в Эгейском море и юго-восточном Средиземноморье», – подчёркивает Никос Дендиас.

По его мнению, такое поведение турецкого лидера должно быть осуждено всем мировым сообществом. Дендиас добавил, что подобные заявления еще больше накаляют ситуацию и способствует росту ненависти, вражды и презрения к греческим соседям со стороны турецкого народа, что делает перспективы сближения еще более далёкими.

«Турецкое руководство, по-видимому, предпочло представить будущую агрессию как уже подготовленную и, что более важно, как оправданную акцию со стороны Турции», – подытожил он.

Ранее Реджеп Эрдоган обвинил ЕС в энергетическом кризисе.

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