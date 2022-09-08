Греция предупредила о возможной войне с Турцией

«Эти публичные заявления президента Турции говорят сами за себя; они не спровоцированы, неприемлемы и оскорбляют Грецию и греческий народ. Их откровенно угрожающий характер и тон более чем очевидны, что развеивает любые сомнения в их цели, а также любые утверждения о том, что они предназначены исключительно для внутренних целей в связи с предстоящими выборами в стране», – заявил Министр иностранных дел Греции.