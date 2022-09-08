В Харьковскую область вошли резервы вооруженных сил РФ

Пресс-служба администрации Харьковской области сообщает, что в регион вошли резервные соединения вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что по всей линии соприкосновения идут бои. При этом уточняется, что населённые пункты Балаклея и Шевченко остаются под контролем российской армии и военно-гражданских властей.
Местным жителям оказывают гуманитарную помощь и предупреждают о повышенной опасности.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти провели эвакуацию женщин и детей из города Купянска, Изюмского и Купянского районов Харьковской области из-за непрекращающихся ракетных обстрелов.