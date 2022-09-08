В Харьковскую область вошли резервы вооруженных сил РФ

Пресс-служба администрации Харьковской области сообщает, что в регион вошли резервные соединения вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что по всей линии соприкосновения идут бои. При этом уточняется, что населённые пункты Балаклея и Шевченко остаются под контролем российской армии и военно-гражданских властей.

Местным жителям оказывают гуманитарную помощь и предупреждают о повышенной опасности.