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2 часа назад

В Харьковскую область вошли резервы вооруженных сил РФ

Елена Прошина

Пресс-служба администрации Харьковской области сообщает, что в регион вошли резервные соединения вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости.

В Харьковскую область вошли резервы вооруженных сил РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что по всей линии соприкосновения идут бои. При этом уточняется, что населённые пункты Балаклея и Шевченко остаются под контролем российской армии и военно-гражданских властей.

ВСУ попытались взять Балаклею в кольцо

Местным жителям оказывают гуманитарную помощь и предупреждают о повышенной опасности.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти провели эвакуацию женщин и детей из города Купянска, Изюмского и Купянского районов Харьковской области из-за непрекращающихся ракетных обстрелов.

Армия,В мире,Виталий Ганчев,
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