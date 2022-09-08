Таиланд заинтересовался российскими багги

«Наши машины, "Чаборз М-3" и "Чаборз М-6", два года назад приняли участие в тендере сил спецназначения таиландских сухопутных войск, и выиграли, обойдя соперников из ряда стран, в том числе из Израиля и Канады. Основным соперником был канадский Polaris», — сообщил он.