Украинские войска попытались взять Балаклею в кольцо, однако были отброшены. В итоге город остается под контролем российских военных. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что украинские войска смогли только «по части территории прогнуть немного линию обороны». После этого бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были снова отброшены.

«В городе все в порядке, город живет, но находится под постоянным обстрелом», — сообщил Ганчев.

В заключение он добавил, что Балаклея находится под контролем армии России.

Ранее стало известно, что российские военные в ответ на действия ВСУ в Балаклее применили огнеметные системы ТОС «Солнцепек». Военные корреспонденты показали ролик, на котором продемонстрированы удары «Солнцепека» по позициям украинских войск.

7 сентября армия России перешла к активным боевым действиям в Харьковской области. В тот момент российские ВКС начали наносить удары по украинским войскам под городом Балаклея. ВСУ, как отмечалось, не оставили попыток контратак.