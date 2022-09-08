США тайно передали Украине Excalibur с GPS-наведением

США поставили Украине «самые точные» управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Фото: Reuters Reuters

Согласно бюджетным документам, в планах Вашингтона значится пополнение запасов Excalibur, что говорит о том, что снаряды планируется передать Украине. Как следует из документов, Пентагон потратит на это $92 млн из одобренных конгрессом дополнительных средств.

Вести огонь этими боеприпасами может гаубица M777 калибра 155 миллиметров. Дальность эффективной стрельбы снарядами Excalibur превышает 40 км с вероятным отклонением от цели десять метров.

Напомним, общий объем военной помощи, выделенной США Украине уже превышает $10 млрд.

Ранее газета Politico уже писала о том, что США включили управляемые артиллерийские снаряды Excalibur в последний пакет военной помощи Украине. При этом Вашингтон не афишировал это.