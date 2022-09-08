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13 минут назад

США передали Украине управляемые снаряды Excalibur

Елена Прошина

США поставили Украине «самые точные» управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

США тайно передали Украине Excalibur с GPS-наведением
Фото: ReutersReuters

Согласно бюджетным документам, в планах Вашингтона значится пополнение запасов Excalibur, что говорит о том, что снаряды планируется передать Украине. Как следует из документов, Пентагон потратит на это $92 млн из одобренных конгрессом дополнительных средств.

Вести огонь этими боеприпасами может гаубица M777 калибра 155 миллиметров. Дальность эффективной стрельбы снарядами Excalibur превышает 40 км с вероятным отклонением от цели десять метров.

Напомним, общий объем военной помощи, выделенной США Украине уже превышает $10 млрд.

США выступили с заявлением по поставкам Украине HIMARS

Ранее газета Politico уже писала о том, что США включили управляемые артиллерийские снаряды Excalibur в последний пакет военной помощи Украине. При этом Вашингтон не афишировал это.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявлял, что поставка Киеву все более новых вооружений станет худшим сценарием развития событий на Украине.

Армия,Игорь Коротченко,Пентагон,
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