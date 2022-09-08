США тайно передали Украине Excalibur с GPS-наведением

США поставили Украине «самые точные» управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
Согласно бюджетным документам, в планах Вашингтона значится пополнение запасов Excalibur, что говорит о том, что снаряды планируется передать Украине. Как следует из документов, Пентагон потратит на это $92 млн из одобренных конгрессом дополнительных средств.
Вести огонь этими боеприпасами может гаубица M777 калибра 155 миллиметров. Дальность эффективной стрельбы снарядами Excalibur превышает 40 км с вероятным отклонением от цели десять метров.
Напомним, общий объем военной помощи, выделенной США Украине уже превышает $10 млрд.
Ранее газета Politico уже писала о том, что США включили управляемые артиллерийские снаряды Excalibur в последний пакет военной помощи Украине. При этом Вашингтон не афишировал это.
Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявлял, что поставка Киеву все более новых вооружений станет худшим сценарием развития событий на Украине.