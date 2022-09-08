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1 час назад

В Пентагоне пообещали продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS

Газета.Ruиещё 6

Власти США не собираются прекращать поставки Украине боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил американский замминистра обороны Колин Каль, передает РИА «Новости». По его словам, речь идет о передаче управляемых снарядов типа GMLRS, дальность которых составляет около 70–80 км.

«Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS... Это действительно то, что нужно украинцам», — пояснил Каль.

Как отметил заместитель главы Пентагона, министр обороны США Ллойд Остин может объявить о новом пакете военной помощи для Украины 8 сентября. Каль также подчеркнул, что соответствующее заявление может прозвучат в ходе встречи руководителя Пентагона со своими европейскими коллегами на авиабазе Рамштайн в Германии.

Киев пообещал не применять HIMARS для ударов по России

США активизировали военную помощь Украине еще осенью прошлого года, а с началом российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года лишь усилили поставки различных вооружений. Что касается HIMARS, то ВСУ получили от США уже около 20 систем. При этом Киев призывает Вашингтон предоставить для РСЗО снаряды типа ATACMS, которые обладают дальностью до 300 км, но пока американская сторона не считает это необходимым.

Армия,Видео,Ллойд Остин,Пентагон,
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