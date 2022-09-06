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1 час назад

Небензя назвал очередным фейком заявления о «приобретении Россией боеприпасов у КНДР»

RT на русском

Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал фейком сообщения СМИ о якобы приобретении Россией боеприпасов у КНДР.

Небензя опроверг заявления о «приобретении Россией боеприпасов у КНДР»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не слышал об этом и думаю, что очередной распространяемый фейк», — сказал Небензя журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Сообщения о подобных сделках ранее опубликовала газета The New York Times.

В конце августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя статью газеты The Washington Post о якобы передаче России партии беспилотников из Ирана, заявил, что это издание публикует в последнее время много информационных вбросов.

Армия,Василий Небензя,Дмитрий Песков,ООН,
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