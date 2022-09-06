«ВСУ не смогут использовать на 100% танки Leopard 2A4. Но смогут научиться»

На Украине, по данным Defence News, были замечены танки немецкого производства Leopard 2A4, которые якобы участвовали в попытке контрнаступления ВСУ на херсонском направлении. «Газета.Ru» разбиралась в возможностях этой боевой машины.

Фото: Gregor Mayer/dpa/Global Look Press Gregor Mayer/dpa/Global Look Press

О том, что в Херсонской области ВСУ использует танки Leopard 2A4 рассказал американский портал Defence News. При этом немецкое издание Die Welt сообщило, что «Германия не готова согласиться на отправку Украине Leopard 2A4, о поставке которых просил канцлера Олафа Шольца премьер-министр Украины Денис Шмыгаль».

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«Замеченные на Украине танки, возможно, могла поставить Испания. На вооружении испанской армии было 108 танков Leopard 2A4 и ещё более 200 Leopard 2Е. Теоретически поставки могла осуществить и Польша, которая пытается избавиться от немецких танков в пользу американских «Абрамсов». Могла поставить Италия, этот вопрос обсуждался», – рассказал «Газете.Ru» экс-замначальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ, генерал-майор запаса Максим Леонтьев.

Танк Leopard 2A4 стал наиболее успешным проектом немецкого военно-промышленного комплекса после Второй мировой войны. Всего их было выпущено 3200 единиц. В самом Бундесвере сейчас используются его модификации, среди которых основная часть это танки Leopard 2А5/2А6 (225 машин). Есть и более совершенные модификации 2А7, ARV BPz-3 Buffel. Оставшиеся в количестве 78 единиц «Леопарды» 2А4 находятся на хранении.

«Машину 2А4 нельзя назвать выдающейся в сравнении с современными танками других армий. Нет смысла ее сравнивать с израильским Мк.4М «Меркава», американским М1А2 SEP «Абрамс», российским Т-90М «Прорыв», да и в самой Германии предпочтение уже много лет отдают другому «Леопарду» – 2А6М.

К слову, на вооружении ВСУ есть и собственный танк «Оплот». Очень неплохого качества, но таких на Украине существует несколько единиц. Немецкий танк не станет панацеей, и характер боевых действий вряд ли изменит в первую очередь из-за своей малочисленности.

Тем не менее, это сейчас одно из мощных и совершенных вооружений, которыми располагает украинская армия», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, в прошлом танкист, Константин Белоусов.

В свою очередь, военный историк и публицист Серей Мягков считает, что недооценивать немецкий Leopard 2A4 нельзя.

«Несмотря на свой возраст, он по-прежнему считается мощной боевой системой и обладает прекрасными характеристиками. Танк оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой, способной за счет стабилизации вести огонь на ходу с высокой точностью. Эта 55-тонная машина развивает на шоссе скорость свыше 70 км/ч и способна совершать марш без дозаправки на расстояние более 500 километров. Лобовая броня – 480 мм, бортовая – 250 мм, которые позволяют выдержать выстрелы противотанкового гранатомета и артиллерийских снарядов», – рассказал «Газете.Ru» Мягков.

Эксперт добавил, что танк оснащен автоматизированной системой управления огнем (СУО) EMES-15, которая может перерабатывать большое количество данных для стрельбы в различных режимах.

«Одна из ее особенностей – для прицеливания и поражения цели наводчику достаточно выбрать мишень и поставить на ней отметку, после чего произвести выстрел по системе «нажал на спуск и забыл». В системе прицеливания используется совмещенный лазерный и стереоскопический дальномеры, которые точно определяют расстояние до цели и определяют их достоверность. В случае необходимости, управление огнем может взять на себя командир танка. В ночное время наблюдательные приборы с электронно-оптическими усилителями и активными ИК-устройствами позволяют точно установить местонахождение цели и произвести по ней прицельный выстрел», – добавил Мягков.