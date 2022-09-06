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1 час назад

Минобороны заявило о трех сбитых украинских Су-25 в Николаевской области

Елена Прошина

Российские ВКС и средства ПВО сбили три украинских Су-25 в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечают в ведомстве, вооруженные силы Украины продолжают попытки атаковать на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. При этом отмечается, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ.

«Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 воздушных сил Украины. Один Су-25 в районе населенного пункта Снигиревка и два украинских Су-25 в районе Мирное в Николаевской области», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено 12 танков, 11 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 6 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также более 210 военнослужащих.

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Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли более 220 человек при попытке закрепиться на Николаево-Криворожском направлении. Всего же потери украинской армии под Херсоном могут достигать 3 тыс. человек.

Армия,Видео,Владимир Путин,Минобороны России,
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