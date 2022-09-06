Российские атомные подлодки получат новое защитное покрытие

«Естественно, наука не стоит на месте, и то покрытие, которое сейчас будут использовать, станет эффективнее по своим качествам. С ним противнику будет сложнее засечь шум механизмов корабля, а также уменьшит его заметность для активных гидролокаторов», — сказал бывший командир подводного ракетоносца Игорь Курдин.