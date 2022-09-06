Российские атомные подлодки получат новое защитное покрытие

Российские стратегические подводные ракетоносцы «Борей» и многофункциональные атомные подлодки «Ясень» получат новое защитное покрытие, снижающее гидроакустическую заметность субмарины для вероятного противника. Об этом «Известиям» сообщили источники в Минобороны России.
Издание напоминает, что ранее подлодки обклеивались специальной резиной, известной как противогидролокационное покрытие типа «Медуза», которое «экранизирует шумы внутри подводной лодки» и «сильно уменьшает гидролокационное отражение, как бы гасит луч гидролокатора».
«Естественно, наука не стоит на месте, и то покрытие, которое сейчас будут использовать, станет эффективнее по своим качествам. С ним противнику будет сложнее засечь шум механизмов корабля, а также уменьшит его заметность для активных гидролокаторов», — сказал бывший командир подводного ракетоносца Игорь Курдин.
В сентябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А (шифр «Борей-А») находится на испытаниях в Баренцевом море.