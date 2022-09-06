Путин и Шойгу посмеялись во время доклада замминистра обороны

Президент РФ Владимир Путин шуткой прокомментировал доклад замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова на командный центр во время активной фазой стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022".

Фото: ТАСС ТАСС

За ходом маневров верховный главнокомандующий ВС РФ наблюдал во вторник на полигоне Сергеевский в Приморье вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Президент расположился в центральном кресле командного пункта. Военачальники рассказывали Путину о выполнении маневров и особенностях вооружений.

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Во время одного из докладов замминистра обороны главе Генштаба по телефону Путин, со смехом обернувшись к Шойгу, заметил:

"Евкуров только сам видит и все. Но докладывает начальнику Генерального штаба".

Герасимов, оглянувшись, посмеялся вместе с Путиным и Шойгу и вернулся к разговору с Евкуровым.

Замыслом СКШУ "Восток-2022" предусмотрены различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности России и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО). Учениями руководит Герасимов. Военнослужащие на практике отрабатывают оборонительные и наступательные действия на девяти полигонах: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский и других, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.