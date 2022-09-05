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20 часов назад

Путин пообещал обеспечить трудовые гарантии добровольцам СВО

Илья Родин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава России Владимир Путин в частной беседе пообещал обеспечить трудовые гарантии тем, кто планирует пойти добровольцем для участия в спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин пообещал обеспечить трудовые гарантии добровольцам СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин после завершения официальных мероприятий встретился с сотрудником региональных экстренных служб. Мужчина заявил, что хотел бы поехать добровольцем на Украину, но столкнулся со сложной ситуацией.

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Юристы пояснили, что согласно российскому законодательству, работодатель не может предоставить ему длительный отпуск. Кроме того, сохранение рабочего места не может быть гарантировано.

По словам Пескова, Путин «пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве». Кроме того, глава государства сообщил, что укажет специалистам на то, что законы следует «привести в соответствии с ситуацией де-факто».

Таким образом, уточнил представитель Кремля, в Трудовой Кодекс могут быть внесены поправки, гарантирующие длительный отпуск в подобных ситуациях, а также сохранение занимаемой до отбытия в зону боевых действий должности.

Армия,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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