«Сверхбольшой» беспилотник на солнечных батареях испытали в Китае

Китайский беспилотник QMX50, работающий на солнечной энергии, совершил свой успешный первый полет в Юйлине, на северо-западе Китая. Об этом сообщила в воскресенье Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC).

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QMX50 благополучно приземлился после 26-минутного полета. Сообщается, что все системы дрона выдержали испытание.

Беспилотник разработан для полетов в ближнем космосе. Конструктор - Первый авиационный институт (AVIC). Это первая крупная модель БПЛА с двухфюзеляжной конфигурацией.

Планируется, что QMX50 сможет выполнять высотные и длительные полеты, используя солнечную энергию.

«Он предназначен для различных воздушных задач, включая высотную разведку, мониторинг лесных пожаров, мониторинг атмосферной среды, географическое картографирование и ретрансляцию связи», - говорится в релизе производителя