В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
1 час назад

«Сверхбольшой» беспилотник на солнечных батареях испытали в Китае

Майк Габриелян

Китайский беспилотник QMX50, работающий на солнечной энергии, совершил свой успешный первый полет в Юйлине, на северо-западе Китая. Об этом сообщила в воскресенье Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC).

«Сверхбольшой» беспилотник на солнечных батареях испытали в Китае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

QMX50 благополучно приземлился после 26-минутного полета. Сообщается, что все системы дрона выдержали испытание.

Беспилотник разработан для полетов в ближнем космосе. Конструктор - Первый авиационный институт (AVIC). Это первая крупная модель БПЛА с двухфюзеляжной конфигурацией.

Планируется, что QMX50 сможет выполнять высотные и длительные полеты, используя солнечную энергию.

«Он предназначен для различных воздушных задач, включая высотную разведку, мониторинг лесных пожаров, мониторинг атмосферной среды, географическое картографирование и ретрансляцию связи», - говорится в релизе производителя

Успешный первый полет QMX50 расширит возможности КНР в выполнении околокосмических миссий.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители