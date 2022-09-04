Арестович признался, что врал украинцам о положении ВСУ на фронтах

Советник президента Украины Алексей Арестович признался, что обманывал общественность, когда рассказывал о положении украинских формирований на фронтах. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо», — покаялся Арестович.

Минобороны РФ сообщило сегодня о провале киевских сил при попытке наступать на Николаево-Криворожском направлении. ВСУ потерпели разгромное поражение и потеряли за двое суток 1700 человек.