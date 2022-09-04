Полковник запаса: Россия меняет тактику спецоперации на Украине

Россия меняет тактику спецоперации на Украине и в сентябре начнет контрнаступление. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал бывший пресс-секретарь командующего Южного военного округа, полковник запаса Геннадий Алехин.
«Россия начнет контратаку в ближайшее время. Особенно актуально это стало после неудачных попыток ВСУ пойти в атаку под Херсоном. Однако, будут продолжаться военные действия на всех направлениях: на Донбассе, Юге и в Харьковском направлении. Бои уже идут в окрестностях Соледара, Яковлевки и Северска». <…> Сегодня, от тактики огневого вала и занятия позиций наша армия перейдет к тактике обхватов и прорывов», — уточнил он. По его словам «сентябрь будет жарким».
Алехин пояснил, что российским военным предстоит отбить у ВСУ 60 км территории. Эксперт уточнил, что третий армейским корпус, который подошел к месту сражений, оснащен передовой военной техникой, включая танки Т-80, Т-90, боевую машину пехоты (БМП). Кроме того, армия РФ оснащена стрелковым оружием — автоматами АК-12.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о новом масштабном наступлении в Донецкой народной республике (ДНР). Спецназ «Ахмат» и 2-й корпус вооруженных сил Луганской народной республики (ЛНР) начали масштабное наступление в нескольких районах.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.