Полковник запаса: Россия меняет тактику спецоперации на Украине

«Россия начнет контратаку в ближайшее время. Особенно актуально это стало после неудачных попыток ВСУ пойти в атаку под Херсоном. Однако, будут продолжаться военные действия на всех направлениях: на Донбассе, Юге и в Харьковском направлении. Бои уже идут в окрестностях Соледара, Яковлевки и Северска». <…> Сегодня, от тактики огневого вала и занятия позиций наша армия перейдет к тактике обхватов и прорывов», — уточнил он. По его словам «сентябрь будет жарким».