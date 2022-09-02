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1 час назад

Генерал ВСУ озвучил потери украинской армии

Lenta.ruиещё 7

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций армии Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев потерял убитыми в спецоперации сотни тысяч человек. Такие данные он озвучил в эфире YouTube-канала Ukrainian Media Network.

Генерал ВСУ озвучил потери украинской армии
Фото:  President.gov.ua / Wikimedia President.gov.ua / Wikimedia

По мнению генерала, то, что Украина выстояла и до сих пор не капитулировала, — заслуга обычных граждан, которые смогли самоорганизоваться.

«И это как раз наше большое достижение, и это наше право сказать власти: "А почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших, — за что они погибли? Почему они погибли, что вы сделали, чтобы сохранить их жизни и нашу независимость?"» — сказал Кривонос.

Он уверен, что вскоре жители Украины призовут власть к ответу за колоссальные потери на фронте.

Шойгу озвучил цель контрнаступления Киева

2 сентября Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и за сутки потеряли убитыми более 330 военнослужащих. Также были уничтожены 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 боевых бронированных машин и 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Армия,Минобороны России,
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