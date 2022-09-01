«Подводное оружие Путина» признали угрозой для США

Бывший офицер армии США Брент Иствуд рассказал о российской подводной лодке «Белгород» которая, по его словам, может нести ядерное оружие и представляет серьёзную угрозу для безопасности НАТО. Об этом сообщает издание 19fortyfive.com.

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По словам бывшего военного, «Белгород» оснащена самым современным вооружением. Например, ядерными торпедами с мощностью в две мегатонны, беспилотными аппаратами с неограниченной дальностью действия «Посейдон» и даже системой защиты для работы небольшой атомной подводной лодки-шпиона, которая должна «саботировать подводные интернет-кабели у берегов США».

Кроме того, Иствуд сообщает, что «Белгород» является самой большой подводной лодкой России за последние 30 лет. По его словам, длина подводной лодки достигает 167 метров, а водоизмещение доходит до 24 000 тонн.

Брент Иствуд предупреждает, что в арсенале НАТО нет ничего, что могло бы остановить «Белгород», однако уточняет, что имеющиеся у него данные могут быть неточными.