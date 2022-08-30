Штурмовавший Херсон российский десантник бежал во Францию

Бывший российский десантник Павел Филатьев, который в составе Вооруженных сил России принимал участие в штурме Херсона, бежал во Францию, опасаясь уголовного преследования после критики российских военных. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает Agency France Presse (AFP).

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Как рассказал агентству сам Филатьев, он прибыл во Францию, чтобы попросить политического убежища после того, как на родине ему пригрозили длительным тюремным сроком.

«Когда я услышал, что начальство требует, чтобы меня приговорили к 15 годам лишения свободы за фейковые новости, я понял, что ничего здесь не добьюсь, и мои адвокаты ничего не могут для меня сделать в России», — пояснил он.

После начала российской спецоперации на Украине Филатьев был задействован в наступлении российской армии на Херсон и около двух месяцев провел в районах близ Херсона и Николаева, пока не был отозван с фронта из-за глазной инфекции. Находясь в военном госпитале в Севастополе, десантник попытался уйти в отставку по состоянию здоровья, однако, по словам мужчины, начальство пригрозило инициировать в отношении него расследование в случае отказа возвращаться в район боевых действий.

После этого, в августе, Филатьев уехал из Крыма и опубликовал на своей странице в соцсети 141-страничный текст, в котором раскритиковал состояние ВС РФ и осудил действия российских военных в отношении мирных жителей и пленных. Некоторое время он переезжал из города в город, а затем смог покинуть Россию и через Тунис добраться во Францию.