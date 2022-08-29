МАГАТЭ уличила Иран в обогащении урана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляет, что Иран начал обогащать уран с помощью одного из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6, которые недавно были установлены на подземном объекте в Натанзе. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ.

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В документе говорится, что на подземном объекте в Натанзе начали использовать каскад из 174 машин для обогащения урана до пяти процентов. Еще на одном каскаде на этом же объекте проходит пассивирование, необходимое перед началом обогащения, в то время как на третий каскад еще не начали подавать материал.

«Двадцать восьмого августа 2022 года агентство верифицировало на объекте по обогащению топлива, что Иран подает UF6 (гексафторид урана), обогащенный до двух процентов уран-235 в каскады IR-6… для производства UF6 (гексафторида урана), обогащенного до пяти процентов», — указано в отчете МАГАТЭ.

В мае МАГАТЭ сообщала, что Иран имеет в своем распоряжении около 43 килограммов оружейного урана, обогащенного до уровня 60 процентов.