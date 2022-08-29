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16 минут назад

ТАСС: в Грузии начались учения НАТО и США

Газета.Ruиещё 1

В Грузии под эгидой США начались многонациональные военные учения "Достойный партнер - 2022". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

В Грузии начались совместные с США военные учения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, учения стартовали на плацу четвертой пехотной бригады в Вазиани недалеко от Тбилиси.

"Военнослужащих из Грузии, США, стран и партнеров НАТО с началом учений поздравил глава Сил обороны [Грузии] генерал-майор Георгий Матиашвили", - отмечает агентство.

В маневрах задействованы более 2,4 тыс. военных, в том числе из Азербайджана, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Турции и Эстонии.

Впервые в "Достойном партнере - 2022" участвуют военнослужащие из Японии и Швеции. Маневрами руководят Восточное командование Сил обороны Грузии, а также Европейское и африканское командование армии США.

Поддержку маневрам оказывает Совместный центр тренировок и оценок Грузия - НАТО (JTEC), расположенный в Крцаниси.

"Целью учений является повышение совместимости сил Грузии, США, региональных партнеров и союзных стран для обеспечения стабильности и безопасности Черноморского региона", - говорится в сообщении.

Ранее глава пограничной полиции МВД Грузии Николоз Шарадзе заявил, что НАТО присвоило Грузии статус операционного партнера в операции по обеспечению морской безопасности в Средиземноморье "Морской страж".

Такое решение было принято альянсом после успешного прохождения тактическими подразделениями грузинской береговой охраны 4-летней оценочной программы НАТО. Операция ориентирована на пресечение "любых попыток, связанных с террористической деятельностью на море".

Армия,В мире,НАТО,
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