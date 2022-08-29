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1 час назад

Кадыров показал видео ударов по ВСУ под песню Львенка и Черепахи

Мария Иванова

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео артиллерийских ударов, с помощью которых «бандеровцев выкуривают из кроличьих нор». Кадры сопровождаются песней «Я на солнышке лежу» из мультфильма о Львенке и Черепахе.

Кадыров заявил, что некоторые украинские военные сдаются, других «вывозят вперед ногами, других приходится выкуривать из своих кроличьих нор».

«В последнем случае в ход идёт старый, но крайне действенный способ. После пары точных попаданий «зажигалки» у бандеровцев сдают нервы, и в тот же момент они разбегаются, как тараканы от включённого света», - написал Кадыров (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он отметил, что для артиллеристов алгоритм действий противника «более чем предсказуем».

«Они в миг обрушивают на головы фашистов свинцовый дождь, сводя на нет любую возможность спастись», - заявил глава Чечни.

Он добавил, что сейчас бойцы спецназа «Ахмат» вместе с другими военными «неспешно зачищают от бандеровских грызунов ответственную территорию» на Северском направлении.

Кадыров подчеркнул, что «вредители портили землю своими норами», а «теперь стали удобрением».

Глава Чечни ранее заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» успешно выполняют в Донбассе задачи, поставленные российским руководством.

Он отмечал, что чеченские военные вместе с подразделениями ЛНР и ДНР «не оставляют шанса нацистам и шайтанам на какие-либо успешные действия».

Армия,Видео,Рамзан Кадыров,
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