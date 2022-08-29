ВСУ объявили о начале наступления на юге

Киев начал наступление на южном фронте. Об этом со ссылкой на Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщает Reuters .

«Сегодня мы начали наступательные действия на разных направлениях, в том числе в Херсонской области», — объявила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк.

26 августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что финансовая помощь от США в размере трех миллиардов долларов позволит Украине перейти в контрнаступление. «Это означает, что сейчас мы будем в состоянии эффективно контратаковать», — заключил он.