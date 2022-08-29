Турция обратится в НАТО из-за инцидента с российским оружием

Анкара намерена поднять в НАТО вопрос о наведении греческими военными зенитного ракетного комплекса С-300 на турецкие самолеты F-16. Об этом со ссылкой на осведомленный источник в силовых структурах пишет Yeni Şafak.

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По данным издания, инцидент с участием ВВС Греции С-300 произошел 23 августа. По версии турецкой стороны, расположенные на Кипре российские комплексы захватили «на радар» турецкие F-16, выполнявшие вылет в рамках решения задач НАТО над Эгейским морем.

Источник в турецких силовых структурах обратил внимание на то, что Греция действовала против принципов союза. В связи с этим Анкара намерена поднять этот вопрос на уровне НАТО.

«Радиолокационная блокировка боевых самолетов страны-союзника НАТО считается "враждебным актом" в соответствии с Правилами ведения боевых действий альянса», - подчеркивается в статье.

При этом высокопоставленный источник указал на политику двойных стандартов западных стран, которые негативно оценили приобретение Анкарой российских С-400, однако не замечают, что Греция активно использует С-300 и они «не стоят в ангаре», как утверждалось ранее.

«В то время как нам говорят, что нельзя использовать оружие российского производства, Греция преследует самолеты страны-члена НАТО с помощью системы также российского производства. С-400, которые закупает Турция, влияют на реализацию проекта самолетов F-35, а С-300 - нет? В отношении Греции следует применить американский закон CAATSA», - подчеркнул он.