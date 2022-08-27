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13 минут назад

Минобороны России: в Днепропетровской области уничтожен склад с ракетами к РСЗО HIMARS

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В Днепропетровской области был уничтожен крупный склад с ракетами к РСЗО HIMARS и снарядами к американским гаубицам M777.

Российские военные уничтожили крупный склад с ракетами к HIMARS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населённого пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777», — говорится в сообщении.

Также за сутки были поражены семь пунктов управления ВСУ, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» и три взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

В США дали ВСУ совет по контрнаступлению

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении более 50 националистов ударами по 25-й украинской воздушно-десантной бригаде у Северска и 101-й бригаде теробороны у Яковлевки в Донецкой Народной Республике.

Также Минобороны сообщило, что из-за больших потерь военные 53-й и 93-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставили свои позиции.

Армия,Минобороны России,
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