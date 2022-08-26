В Турции объяснили отказ продавать беспилотники Bayraktar России

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1 час назад

В Турции отказались продавать беспилотники Bayraktar РФ из-за Украины

Алиса Селезнёва

Турецкая компания Baykar «полностью на стороне Украины» и не считает возможным поставлять свои боевые беспилотники Bayraktar в Россию. Об этом в интервью Би-би-си заявил генеральный директор компании Халук Байрактар, пишет ТАСС.

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Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Глава Baykar заметил, что для него «деньги не являются приоритетом» и никогда «не были целью в бизнесе».

«С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их», - пояснил он, отвечая на вопрос о возможности продажи беспилотников в Россию.

Халук Байрактар также заверил, что его компания «полностью на стороне Украины» и ничто «не затмит» сотрудничество с ней.

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Ранее украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что Киев и Анкара договорились о производстве Bayraktar на украинской территории. Двустороннее соглашение уже утверждено правительством страны. По словам дипломата, владелец Bayraktar уже зарегистрировал компанию на Украине, а та купила земельный участок под завод.

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