В Турции объяснили отказ продавать беспилотники Bayraktar России

Турецкая компания Baykar «полностью на стороне Украины» и не считает возможным поставлять свои боевые беспилотники Bayraktar в Россию. Об этом в интервью Би-би-си заявил генеральный директор компании Халук Байрактар, пишет ТАСС.
Глава Baykar заметил, что для него «деньги не являются приоритетом» и никогда «не были целью в бизнесе».
«С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их», - пояснил он, отвечая на вопрос о возможности продажи беспилотников в Россию.
Халук Байрактар также заверил, что его компания «полностью на стороне Украины» и ничто «не затмит» сотрудничество с ней.
Ранее украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что Киев и Анкара договорились о производстве Bayraktar на украинской территории. Двустороннее соглашение уже утверждено правительством страны. По словам дипломата, владелец Bayraktar уже зарегистрировал компанию на Украине, а та купила земельный участок под завод.