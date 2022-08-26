В Турции объяснили отказ продавать беспилотники Bayraktar России

«С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их», - пояснил он, отвечая на вопрос о возможности продажи беспилотников в Россию.