Пентагон спрогнозировал будущее украинской армии

Вашингтон ожидает, что украинская армия в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО , но у Киева останутся и системы своего производства, заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол на брифинге, пишет ТАСС .

Журналисты поинтересовались у представителя Пентагона, сможет ли Украина через три года полностью интегрироваться в системы вооружений НАТО, и будет ли она нуждаться в вооружениях советского образца. Он не исключил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) через несколько лет все еще будут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят.