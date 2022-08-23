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21 минуту назад

Минобороны: ПВО России сбили истребитель ВСУ в Харьковской области

Никита Бородкин

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в Минобороны РФ.

Стало известно о сбитом Су-27 в Харьковской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также ПВО удалось сбить за минувшие сутки шесть беспилотников и перехватить 13 снарядов РСЗО. Военно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации в районе Славянска и Константиновки, уничтожив до 200 националистов.

На данный момент Вооруженные силы (ВС) РФ в рамках наступления на Донецком направлении продолжают освобождение Марьинки. На данный момент 75% населенного пункта перешло под контроль союзных войск.

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Продолжается окружение группировки украинских боевиков в районе Авдеевки, заблокировано элитное подразделение ВСУ — 214-й батальон OPFOR. Также удалось освободить 36 квадратных километров Херсонской области.

Армия,Минобороны России,
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