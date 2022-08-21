«Турция может попробовать продать США секреты С-400»

На этой неделе стало известно о передачи второй партии российских С-400 Турции. При этом США не стали активно возражать против этой сделки. Военный обозреватель Михаил Ходаренок разбирался, почему изменилась позиция Вашингтона.

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Первый полковой комплект ЗРС С-400 Турция приобрела в 2017 году, что ухудшило ее отношения с США. В результате этой сделки администрация Дональда Трампа исключила Турцию из программы F-35, а позже наложила санкции на оборонно-промышленный комплекс страны и его руководителей.

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Однако реакция в США на получение второго полкового комплекта С-400 оказалась очень сдержанной. Разве что официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс деликатно призвал Турцию «не углублять дальнейшие отношения с оборонно-промышленным комплексом России».

Вместе с тем Нед Прайс отказался ответить на вопрос, заставит ли приобретение Анкарой второго полкового комплекта ЗРС С-400 пересмотреть планы администрацию Джо Байдена по продаже Турции многофункциональных истребителей Lockheed Martin F-16V Block 70 Fighting Falcon («Боевой сокол»).

Одновременно в турецком оборонном ведомстве опровергли информацию о подписании дополнительного контракта по ЗРС С-400, отметив, что второй комплект был частью первоначального контракта. Также в Анкаре утверждают, что может быть заключено соглашение с Россией о производстве предприятиями турецкого ОПК некоторых комплектующих для ЗРС С-400.

Признак потепления в отношениях между Турцией и США был отмечен в конце июня этого года, когда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отказался от однозадачных возражений против вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Затем президент США Джо Байден выразил поддержку продаже Турции истребителей F-16 на саммите НАТО в Мадриде. Тогда глава Белого дома выразил уверенность в том, что американская администрация сможет заручиться согласием Конгресса США на реализацию планов такого рода.

В США в начале этой недели уже прибыла делегация из Анкары для четвертого раунда технических переговоров с Вашингтоном по потенциальной сделке по F-16. Эти консультации, как планируется, продлятся несколько дней.

Турция запросила покупку 40 истребителей Lockheed Martin F-16V Block 70 Viper за $6 млрд. Анкара также ищет возможности по модернизации состоящих на оснащении национальных ВВС самолетов F-16 новыми ракетами класса «воздух-воздух» и бортовым радиоэлектронным оборудованием стоимостью $400 млн. В этом случае речь идет о закупке у США 80 модернизационных комплектов для Block 70.

Заинтересованность Анкары в покупке новых истребителей и модернизации уже имеющихся на вооружении машин этого типа объясняется достаточно просто – около двух сотен LockheedMartin F-16 C/D являются основой воздушного могущества Турции.

Критики такой позиции в США есть, но они в меньшинстве.

К примеру, сопредседатель сенатского комитета по международным делам Боб Менендес (от штата Нью-Джерси) пригрозил заблокировать продажу F-16 в связи с продолжающимися закупками Турцией ЗРС С-400, нарушением ею воздушного пространства Греции и кипрских вод в восточном Средиземноморье, нарушениями прав человека и продолжающимися атаками на поддерживаемых США боевиков на северо-востоке Сирии.

Есть два важных аспекта, которые дают ответ на вопрос, почему Белый дом перестал публично давить на Анкару по поводу С-400.

Во-первых, в США боятся окончательно потерять Турцию в качестве союзника и покупателя оружия. И не хотят «перегнуть палку». Там понимают, что контракт на покупку С-400 уже заключен, назад эту историю прокрутить нельзя. Поэтому нужно сделать все, чтобы в дальнейшем Турция сотрудничала именно с США, а не с Россией в сфере оборонно-промышленного комплекса. Усиление политики санкций, публичные угрозы и оскорбления дадут лишь обратный эффект.

Во-вторых, американцы постараются (и наверняка это уже сделали) запросить у турок доступ для своих специалистов к С-400. Турция, в свою очередь, может попробовать продать США секреты С-400. Но ничего из этого не выйдет.

Дело в том, что комплексы поставлялись Анкаре в «облегченном» виде: там не устанавливалось новейшее оборудование. И главные «военные тайны», в том, что касается, например, целенаведения и целеудержания, США в любом случае не достанутся.

Получат они только то, что уже давно знают.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).