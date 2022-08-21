В США рассказали о заставляющем генералов НАТО «потеть» российском оружии

У России огромный арсенал тактического ядерного оружия, и это заставляет «потеть» генералов НАТО. Об этом пишет эксперт Уэсли Калп в статье для 19Fortyfive.

Фото: Минобороны РФ/ РИА Новости Минобороны РФ/ РИА Новости

«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», — сказал автор.

По словам эксперта из США, Россия, вероятно, рассматривает свой тактический ядерный арсенал как инструмент сдерживания потенциального противника. Кроме того, по его мнению, ядерный арсенал малой мощности обеспечивает безопасность страны и поднимает ее военный престиж.

Калп указал, что запуск ракет малой мощности может осуществляться с кораблей Военно-морского флота, бомбардировщиков, истребителей и с помощью оперативно-тактических комплексов.

15 августа президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Армия-2022» рассказал о перспективном оружии страны, которое на годы и десятилетия опережает зарубежные аналоги. Так, речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах.