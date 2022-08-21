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5 минут назад

В США рассказали о заставляющем генералов НАТО «потеть» российском оружии

Lenta.ruиещё 5

У России огромный арсенал тактического ядерного оружия, и это заставляет «потеть» генералов НАТО. Об этом пишет эксперт Уэсли Калп в статье для 19Fortyfive.

В США рассказали о заставляющем генералов НАТО «потеть» российском оружии
Фото: Минобороны РФ/ РИА НовостиМинобороны РФ/ РИА Новости

«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», — сказал автор.

По словам эксперта из США, Россия, вероятно, рассматривает свой тактический ядерный арсенал как инструмент сдерживания потенциального противника. Кроме того, по его мнению, ядерный арсенал малой мощности обеспечивает безопасность страны и поднимает ее военный престиж.

Калп указал, что запуск ракет малой мощности может осуществляться с кораблей Военно-морского флота, бомбардировщиков, истребителей и с помощью оперативно-тактических комплексов.

«Такой ракеты ни у кого еще нет»

15 августа президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Армия-2022» рассказал о перспективном оружии страны, которое на годы и десятилетия опережает зарубежные аналоги. Так, речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах.

Ранее военный журналист Алексей Борзенко назвал российскую гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» абсолютным оружием, которое позволяет поражать авианосцы.

Армия,Владимир Путин,НАТО,
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