Задержанные в Албании россияне дали объяснения

Правоохранительные органы Албании рассказали о результатах допроса задержанных рядом с оружейным заводом россиян. Они сообщили следователю, что являются фотографами, делают снимки заброшенных военных построек, выкладывают их в блоге. Об этом пишет Albanian Daily News.

Фото: Twitter Twitter

Отмечается, что на территории военного объекта было задержано двое россиян и украинец. При захвате пострадали двое военнослужащих, они госпитализированы.

По данным издания, россияне признались, что являются блогерами. На своей странице они выкладывают фотографии заброшенных военных баз, бункеров, туннелей и заводов, которые «более не используются государством».

Автор статьи пояснил, что здоровью пострадавших солдат ничего не угрожает. Их посещают официальные лица Албании. В частности, глава Минобороны страны Нико Пелеши вынес им благодарность за их «подвиг» и готовность к самопожертвованию