Задержанные в Албании россияне дали объяснения

Правоохранительные органы Албании рассказали о результатах допроса задержанных рядом с оружейным заводом россиян. Они сообщили следователю, что являются фотографами, делают снимки заброшенных военных построек, выкладывают их в блоге. Об этом пишет Albanian Daily News.
Отмечается, что на территории военного объекта было задержано двое россиян и украинец. При захвате пострадали двое военнослужащих, они госпитализированы.
По данным издания, россияне признались, что являются блогерами. На своей странице они выкладывают фотографии заброшенных военных баз, бункеров, туннелей и заводов, которые «более не используются государством».
Автор статьи пояснил, что здоровью пострадавших солдат ничего не угрожает. Их посещают официальные лица Албании. В частности, глава Минобороны страны Нико Пелеши вынес им благодарность за их «подвиг» и готовность к самопожертвованию
Ранее сообщалось, что на территории завода, выполняющего заказы оборонного ведомства республики, были задержаны россияне Светлана Тимофеева и Михаил Зорин. Фамилия гражданина Украины, который также был с ними, не называется.