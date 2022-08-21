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24 минуты назад

Задержанные у военного объекта в Албании россияне дали объяснения

Елена Прошина

Правоохранительные органы Албании рассказали о результатах допроса задержанных рядом с оружейным заводом россиян. Они сообщили следователю, что являются фотографами, делают снимки заброшенных военных построек, выкладывают их в блоге. Об этом пишет Albanian Daily News.

Задержанные в Албании россияне дали объяснения
Фото: TwitterTwitter

Отмечается, что на территории военного объекта было задержано двое россиян и украинец. При захвате пострадали двое военнослужащих, они госпитализированы.

По данным издания, россияне признались, что являются блогерами. На своей странице они выкладывают фотографии заброшенных военных баз, бункеров, туннелей и заводов, которые «более не используются государством».

В Албании задержали двух россиян и украинца за шпионаж

Автор статьи пояснил, что здоровью пострадавших солдат ничего не угрожает. Их посещают официальные лица Албании. В частности, глава Минобороны страны Нико Пелеши вынес им благодарность за их «подвиг» и готовность к самопожертвованию

Ранее сообщалось, что на территории завода, выполняющего заказы оборонного ведомства республики, были задержаны россияне Светлана Тимофеева и Михаил Зорин. Фамилия гражданина Украины, который также был с ними, не называется.

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