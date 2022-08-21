В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
9 минут назад

Беспилотники Ирана нанесли удары по авиабазе ВВС США в Кувейте

Lenta.ru

Иранские беспилотники нанесли множественные удары по авиабазе ВВС США в Кувейте: атаку провели как минимум четыре летательных аппарата. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает портал Avia.pro.

Беспилотники Ирана нанесли удары по авиабазе ВВС США
Фото: ReutersReuters

По данным портала, по меньшей мере четыре беспилотных летательных аппарата нанесли удары по периметру военной авиабазы США, на которой ранее базировались истребители F-35 и дроны MQ-9 Reaper. Информация об атаке и ее результативности подтверждается спутниковыми снимками: судя по ним, пострадала очень большая площадь военного объекта.

Информации о пострадавших нет. О разрушениях объекта можно судить также по большому черному пятну на снимках центральной части базы. Ответственность за нападение взяла на себя проиранская группировка «Ташкиль Аль-Варсин». Нападение на авиабазу стало ответом на гибель командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани.

Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Сулеймани был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате операции США в Багдаде. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что решение о ликвидации принял лично.

Ранее разведка США допустила, что Иран может отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани, командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в 2020 году.

Армия,Дональд Трамп,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители