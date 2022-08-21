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7 минут назад

Россия знает о бреши в ядерном щите США

Елена Прошина

Россия знает о бреши в ядерной доктрине США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское издание The Hill.

The Hill: Россия знает о бреши в ядерном щите США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, Соединенные Штаты располагают ядерными бомбами свободного падения. Однако Москва знает о том, что снаряды плохо защищены при хранении на складах и при перемещении к месту назначения на самолетах, которым приходится пересекать оспариваемое воздушное пространство. Кроме того, между приказом о нанесении удара ядерным оружием и выводом самолета для наведения на цель проходит значительный период времени.

Издание также пишет, что Военно-морским силам США необходимо новое поколение крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, так как некоторые президенты, среди которых и действующий глава Белого дома Джо Байден, высказывались против их разработки.

Отмечается, что Конгресс США пытается изменить ситуацию по мере своих возможностей, но страна по-прежнему находится в невыгодном положении. Россия и Китай, которым известно о бреши в американском ядерном щите, могут использовать эти недостатки в свою пользу.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Рябков заявил, что Москва надеется на благоразумие Запада в вопросах здравого смысла, так как конфликт на Украине не должен привести к применению ядерного оружия.

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